Ras-Hagenees John van Zweden geeft AZ-fans spoedcursus voor wedstrijden in Den Haag

DEN HAAG - AZ overschrijdt komende weken de provinciegrenzen, want de club speelt minimaal twee keer in het stadion van ADO Den Haag. Dat betekent natuurlijk een behoorlijke cultuuromslag. 'Kind van de stad' en hondstrouwe ADO-supporter John van Zweden praat je bij over wat AZ-fans in de Hofstad kunnen verwachten.

"Het stadion van ADO Den Haag ziet er van buiten niet uit, maar van binnen is het wel knus", begint Van Zweden in zijn behangwinkel in Den Haag. Bovenin de zaak staat zijn verzameling ADO-spullen.

Lees ook: Live: AZ-fans onderweg naar Den Haag onderweg voor eerste 'thuiswedstrijd' na instorten stadion

"Met een broodje worst in je maag, gaan we naar ADO Den Haag", luidt een van de Haagse gebruiken die Van Zweden graag wil meegeven aan de AZ-fans. Ook denkt hij dat het 'Haags Kwartiertje' de Alkmaarders wat geluk zal brengen en brengt hij de fans maar wat graag het 'O, o, Den Haag' van Harry Klorkestein bij.



Lees ook: ADO-stadion omgetoverd in AZ-kleuren: "Ongelooflijk onder de indruk"

AZ speelt donderdagavond om 20.30 uur in het Cars Jeans Stadion tegen het Oekraiense Mariupol en zondag tegen FC Groningen. Wanneer het team weer in het AFAS-Stadion in Alkmaar speelt, is nog niet bekend.