Konijnen met hok en al op straat gedumpt in Huizen

HUIZEN - Twee konijnen zijn woensdag met hok en al op straat gedumpt in Huizen. De konijntjes werden gevonden door voorbijgangers.

De konijnen stonden met hun hok in het parkje bij de straten Salland en Waterland.

De beestjes stonden er waarschijnlijk nog niet heel lang. Het hok was nog best schoon en de waterfles zat nog vol. "We denken dat het hok er nog geen half uur heeft gestaan. Het deurtje van het hok stond open, waarschijnlijk hoopte de eigenaar dat de konijntjes zelf weg zouden lopen. Dat is natuurlijk helemaal geen optie. Deze dieren redden het niet in het wild. Als je er dan toch van af wil, breng de konijnen dan naar het asiel", vertelt een woordvoerder van de dierenambulance.

Dierenbescherming

De dierenambulance heeft de konijnen opgehaald. Omdat één van de konijnen er slecht aan toe was zijn ze naar de dierenbescherming gebracht.

Naar de eigenaar van de konijnen wordt nog gezocht. Mensen die meer weten, worden gevraagd om te bellen met de dierenambulance.