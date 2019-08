Levende konijnen én vissen gedumpt in Hoorn: "Met zijn vijven in een verhuisdoos gepropt"

HOORN - Ze hebben het er maar druk mee bij de dierenambulance in Hoorn. Gisteravond werden er vijf konijnen gedumpt bij de ingang van het Willem Wiesepark en vandaag moesten ze opdraven voor een gedumpt aquarium met zeven vissen aan de Kruisstraat. "Dit is heel erg. Wie doet nu zoiets?"

Helaas hebben drie van de zeven vissen de dump niet overleefd. "Er leefden er nog maar vier toen ze werden ontdekt", vertelt de dierenambulance. De vissen werden onder erbarmelijke omstandigheden achtergelaten. "Er zat nog maar een klein laagje water in hun aquarium. Wie doet toch zoiets? Gewoon op straat gezet."

Met vijf konijnen in doos gepropt

Naast de vissen werden gisteravond ook nog eens vijf konijnen gedumpt bij het Willem Wiesepark. Twee volwassen hangoren en drie kleintjes werden gelukkig levend gevonden, maar stonken bij de vondst wel heel erg. "Ja, want de arme beesten waren in een verhuisdoos gepropt en zonder eten en drinken achtergelaten. Ze waren dus erg vies omdat ze zichzelf onder hadden geplast", vertelt Fred Perrier van de dierenambulance.

Lees ook: Politie spoort verdachte op voor dumpen kitten in container Schagen

Zowel de vissen als konijnen zijn ondergebracht bij stichting de Bonte Piet in Midwoud. De konijnen zijn daar volgens Fred inmiddels lekker gewassen.