Scherven brengen minder geluk in West-Friesland: "Nog steeds glas aan het ruimen"

HEM - De glasschade bij de kassen in West-Friesland is enorm. Een windhoos, die tornado-achtige verschijnselen leek te hebben, hield op vrijdagavond huis bij Hem en Obdam. "Overal ligt glas. Voorlopig is het hier nog wel even puin ruimen", aldus Frida Reus over haar kas.

"Bij de buren is de hele zijkant eruit geblazen en bij ons is het dak vernield", vertelt Frida. De punten glas hangen naar beneden en het is een gevaarlijke situatie. Alles moet voorzichtig worden weggehaald en er is elke dag zes man bezig om de scherven op te ruimen. "Daar zijn protocollen voor. Je kunt er niet zomaar lopen, want je loopt een risico als er iets naar beneden komt."

Geen storm, maar een tornado

Eerst moet er druk worden opgeruimd. Daarna kan het dak weer opnieuw geïnstalleerd worden. De schade is volgens Frida afkomstig vanuit een windhoos, en niet persé vanuit de storm. Een tornado-achtige windhoos vertoonde 'springend en hoppend' gedrag en vernielde de kas van de familie Reus in Hem, Rik Obdam in Hem en de kas van Mark Keulen in Oosterleek.

Bekijk hier de reportage die NH Nieuws maakte bij een buurvrouw van Rik Obdam in Hem:



De werkzaamheden liggen nog wel even stil en de schade loopt in de hoge bedragen. Wanneer het opruimen klaar is, is nog niet bekend. Maar de regen houdt ze niet tegen: "Volgens mij werken ze dan gewoon door. Maar ze hebben het nu wel druk met de hoeveelheid werk. Te druk eigenlijk. Vandaag werken ze hier niet maar weer een dagje bij de buren." En zo bouwt de regio weer langzaam op.