Wervelwind zorgt voor verwoestende glasregen in de tuin van Gertrud: "Alles is kapot"

HEM - De storm die vrijdagavond door de provincie raasde heeft in Hem tot grote schade geleid. De glazen wand van een kas is deels verwoest, wat leidde tot een glasregen in de tuin van Gertrud Wijnker. "Het had veel slechter kunnen aflopen."

Rond 21.30 uur brak de hel los voor Gertrud en haar man Jaap. Samen met hun kinderen en kleinkinderen zaten zij onder de veranda toen het gebeurde. "We zaten hier, want we waren net terug van vakantie. Toen zag ik dat het niet goed ging en heb ik mijn kleinkind het atelier ingetrokken. Het was een regen van glas. We waren net op tijd binnen."

De hele toestand hield slechts drie minuten aan, maar de tuin is in die tijd van keurig onderhouden naar een slagveld veranderd. "Heel veel potten die in de tuin stonden zijn kapot gegaan. En zelfs de betonnen palen van de schutting zijn gewoon doormidden gebroken."

Ook de zonnepanelen, die pas drie weken oud zijn, werden door het glas vernield. Zeven stuks zijn door het natuurgeweld flink beschadigd.