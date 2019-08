Topman Schiphol: storingen brandstofsysteem onaanvaardbaar

SCHIPHOL - Schiphol-topman Dick Benschop noemt het onaanvaardbaar dat er in korte tijd tot twee keer toe een storing in de kerosinetoevoer heeft plaatsgevonden.

In een blog schrijft schrijft hij dat "we natuurlijk allemaal vol met vragen zitten", bevestigt een woordvoerster van de luchthaven na een bericht hierover op NOS. "Het is duidelijk dat dit soort verstoringen niet aanvaardbaar zijn", aldus Benschop.

Het vliegverkeer raakte vrijdagavond tussen half negen en half tien verstoord door een storing in de brandstoftoevoer, de tweede keer binnen een maand. Op woensdag 24 juli ontstonden er grote problemen door een storing bij brandstofleverancier Aircraft Fuel Supply. Daardoor konden veel vliegtuigen niet tanken, met vertragingen en annuleringen tot gevolg. Tienduizenden reizigers werden gedupeerd.

"Wij moeten op zoek naar de 'lessons learned' en dat zijn niet alleen technische, maar ongetwijfeld ook organisatorische en culturele lessen", schrijft de bestuursvoorzitter. Benschop wil zich nu nog niet uitspreken over wie er moet opdraaien over de claims die zullen volgen van passagiers en luchtvaartmaatschappijen. "Met de vinger wijzen helpt ons niet verder, maar wij zullen partners aanspreken op hun verantwoordelijkheid."

De bestuursvoorzitter praat maandagavond in Nieuwsuur over de storingen.