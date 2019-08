VVD wil Kamerdebat instorten AZ-stadion: “Hadden tientallen doden kunnen vallen”

ALKMAAR - De VVD wil een debat in de Tweede Kamer over het ingestorte dak van het AZ-stadion gisteren. Kamerlid Daniel Koerhuis wil het hebben over hoe dit in de toekomst kan worden voorkomen. De Molenaarstribune van de Alkmaarse voetbalclub werd bedolven onder het dak. "Er hadden tientallen doden kunnen vallen."

Koerhuis gaat Minister van Binnelandse Zaken Kajsa Ollongren vragen om dit te organiseren. Koerhuis schrijft dit op Twitter. "Ik ben erg geschrokken. Het is een relatief nieuw stadion."





Het dak van het stadion van de Alkmaarse voetbalclub stortte gistermiddag door de storm gedeeltelijk in. Er vielen geen gewonden. Het betrof de tribune recht tegenover de hoofdingang.

Algemeen directeur van AZ Robert Eenhoorn sprak gisteren tijdens een persconferentie naar aanleiding van het ingestorte dag al van 'een groot probleem.' "Prioriteit ligt bij het onderzoeken wat er precies gebeurd is." Er zullen er volgens hem geen wedstrijden in het stadion plaatsvinden zolang de situatie niet veilig is.

AZ

AZ gaf aan op Twitter deze morgen ingesprek te gaan met alle betrokken partijen, onder meer over waar de komende wedstrijden van de voetbalclub worden gespeeld. Vandaag speelt AZ om 14.30 uur uit tegen RKC Waalwijk.

Voetbalsupporters raceten gistermiddag nadat het nieuws bekend werd naar 'hun' stadion. Ze zijn geschokt, vertelden ze aan NH Nieuws. Bekijk hier hun reactie.