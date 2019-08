Directeur AZ over ingestort dak: "We kunnen van geluk spreken"

ALKMAAR - "Voor zover je van een geluk kunt spreken, kun je hier van een geluk spreken." Dat zei algemeen directeur van AZ Robert Eenhoorn tijdens een persconferentie naar aanleiding van het ingestorte dak.

Met zijn opmerking doelt Eenhoorn op het feit dat er geen slachtoffers zijn gevallen toen het dak vanmiddag door de storm naar beneden kwam zetten.

"We hebben natuurlijk een groot probleem", vervolgt de algemeen directeur. Volgens Eenhoorn ligt de prioriteit bij het onderzoeken wat er precies gebeurd is. Ook zullen er volgens hem geen wedstrijden in het stadion plaatsvinden zolang de situatie niet veilig is.

Kijk hier de hele persconferentie terug: