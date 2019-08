LIVE: Dak AZ-stadion gedeeltelijk ingestort door storm

ALKMAAR - Het dak van het AZ-stadion in Alkmaar is vanmiddag gedeeltelijk ingestort als gevolg van de storm. Dat bevestigt de Veiligheidsregio. Er zijn geen slachtoffers zijn gevallen.

Kijk hier live naar de beelden:



Rond 17.30 uur kwamen de eerste meldingen binnen van het ingestorte dak.

Tekst gaat verder onder Tweet:



Volgens getuigen gaat het over het dak boven de Molenaarstribune. Donderdag speelt AZ thuis tegen FC Marioepol in de derde kwalificatieronde van de Europa League. Het is nog onzeker of die wedstrijd gespeeld kan worden. Aanstaande maandag zou Jong AZ tegen Telstar in het stadion moeten spelen.

Supporters geschokt

"Dit is ongelooflijk", zegt voorzitter Matthijs Keuning van Supportersbeweging Victoria Alkmaar. "Ik moet het nog even laten bezinken." Keuning vraagt zich af wat de consequenties zijn voor de rest van het seizoen van 'zijn' club. "Hier ligt geen draaiboek voor klaar. Dit gaat veel gevolgen hebben voor de club, denk ik."

'Koppen bij elkaar'

De woordvoerster van AZ laat aan NH Nieuws weten geschrokken te zijn en dat het bestuur 'de koppen bij elkaar gaat steken' en later met een reactie komt.