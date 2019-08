Markerwaarddijk dicht door zand op de weg

ENKHUIZEN - De Markerwaarddijk (N307) is tussen afrit Enkhuizen-Centrum en de Houtribsluizen bij Lelystad vanwege het stormachtige weer in beide richtingen gesloten. Dat meldt de provincie Flevoland in een tweet.

De situatie op de dijk is onveilig omdat er zand op de weg ligt, zo valt in de tweet te lezen. Het schoonmaken gaat nog tot het einde van de dag duren, wordt daaraan toegevoegd.

