Minder treinen tussen Zaandam en Alkmaar door stormachtig weer

De dienstregeling wordt vooralsnog alleen in het noordwesten van het land aangepast. Tussen Zaandam en Alkmaar rijden er per uur twee in plaats van vier Intercity’s. Reizigers tussen Amsterdam Centraal en Den Helder stappen over in Alkmaar, meldt de NS.

Reizigers wordt aangeraden kort voor vertrek het reisadvies te checken.