Kijkje achter de schermen bij EK Wielrennen: "Het is nu veiliger in de stad dan normaal"

ALKMAAR - Het lijkt wel wat op een scene uit een James Bond-film. Schermen met camerabeelden worden nauwlettend in de gaten gehouden en alle verdachte bewegingen worden geregistreerd. We krijgen een kijkje achter de schermen in het veiligheidscentrum bij het EK Wielrennen in Alkmaar.

"Veiligheid is een heel belangrijk aspect tijdens dit EK. We houden alles goed in de gaten zodat we de hulpdiensten kunnen aansturen"", aldus burgemeester Bruinooge.

Op de deur op de bovense verdieping van het veiligheidscentrum staat met grote letters 'deze ruimte niet betreden'. Ook fotograferen is uit den boze. Maar voor NH Nieuws wordt even een uitzondering gemaakt. We lopen verder langs een zwart gordijn en komen dan het commandocentrum binnen.

Privacy

Op grote schermen wordt niet alleen de wielerwedstrijd in de gaten gehouden. Ook beelden van zogenoemde burgemeestercamera's zijn te zien. "Niet filmen graag in verband met de privacy", krijgt de verslaggever te horen.

Burgemeester Piet Bruinooge wordt nog even ingelicht over wat kleine probleempjes in de winkelstraat. Maar die worden al snel opgelost. "Het loopt tot nu toe fantastisch. De afgelopen twee dagen zijn fantastisch geweest. Vandaag begint het echte werk. Dat is best spannend. Na afloop van elke wedstrijd kijken we nog of we aan knoppen moeten draaien en of het anders moet. Nu hopen dat het weer nog mee gaat zitten. Maar dat hebben we niet in de hand."

Lees ook: Ongewone beelden: renners racen door Alkmaarse binnenstad

Heroïek

Toch maakt de burgemeester zich niet al te veel zorgen over het onstuimige weer dat dit weekend verwacht wordt. Hij is niet bang dat het parcours moet worden aangepast door hevige regenval. "Er is nog nooit een wielerwedstrijd niet doorgegaan omdat het waaide. De heroïek van het wielrennen wordt daarmee alleen maar groter. We hebben twee dagen mooi weer gehad, dit hoort ook bij Nederland."

Tussen alle veiligheidskwesties door heeft Bruinooge nog wel tijd om even naar de wedstrijd te kijken. In de vergaderruimte klapt hij als hij ziet dat Ilse Pluimers ervandoor gaat bij de wegwedstrijd voor junioren. "Het wordt nog lastig, er zit weinig power in". Maar als Pluimers toch als eerste over de finisch komt, is hij blij. "Dit is toch genieten."