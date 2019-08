Ongewone beelden: renners racen door Alkmaarse binnenstad

ALKMAAR - Normaal gesproken is fietsen in de Alkmaarse Langestraat ten strengste verboden, maar de komende dagen is de winkelstraat het terrein van de renners van het EK Wielrennen. Het levert in ieder geval bijzondere beelden op.

"In de Langestraat wordt gewoonlijk geflaneerd, maar nu gekoerst", omschrijft burgemeester Piet Bruinooge de situatie. "Het is fantastisch om te zien." Hij heeft vanochtend een paar minuutjes de tijd om de renners die langs het historische stadhuis rijden met eigen ogen te zien. Daarna moet hij snel door naar de opening van de kaasmarkt.

De renners rijden de komende dagen dus meerdere rondjes dwars door de stad. Vanaf de start op de Kanaalkade rijden ze via de singels rondom de binnenstad, en dan bij het Ritsevoort het centrum in, om de Grote Kerk en via de Langestraat, de Laat en Bierkade naar Oudorp met de kasseien van de Munnikenweg en weer naar de finish op de Kanaalkade.

Vandaag is het de beurt aan junioren en beloften. Morgen rijden de vrouwen elite-rijders hun wegwedstrijd. Zondag verschijnen de elite-mannen aan de start.