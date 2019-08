Slachtoffer schietpartij Amsterdam overleden

AMSTERDAM - De man die vanavond zwaargewond raakte bij een schietpartij bij de flat Hogevecht in Amsterdam-Zuidoost, is overleden. Hij werd kort na het incident ter plaatse gereanimeerd.

Volgens Het Parool gaat het om de Amsterdammer J. Curiel. Hij had volgens de krant een strafblad, maar stond niet bekend als een zware crimineel.

De schietpartij gebeurde rond 19.15 uur op straat. Toegesnelde hulpdiensten reanimeerden de man en brachten hem naar een ziekenhuis.

De politie zette het gebied voor de flat ruimschoots af voor onderzoek. Getuigen werden verzocht om contact op te nemen met de politie. Over de dader of daders is nog niets bekend. De politie doet onderzoek naar de toedracht.

Vorige week liepen tientallen mensen nog een mars tegen het geweld in het stadsdeel.