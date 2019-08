Man gereanimeerd na schietpartij in Amsterdam

AMSTERDAM - Een man is vanavond zwaargewond geraakt bij een schietpartij bij een flat in Amsterdam Zuidoost. Het slachtoffer is ter plaatse gereanimeerd.

De schietpartij gebeurde rond kwart over zeven op straat. Toegesnelde hulpdiensten hebben de man gereanimeerd en overgebracht naar een ziekenhuis.

De politie heeft het gebied voor de flat ruimschoots afgezet voor onderzoek. Getuigen worden verzocht contact op te nemen met de politie. Over de dader of daders is nog niets bekend.