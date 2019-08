Verwarring alom: geen vogeltjes, maar baby-eekhoorns in gevallen nest

BLOEMENDAAL - Niet alles is wat het lijkt, zo ontdekten enkele vrijwilligers van de Dierenambulance Noord-Holland Zuid gisteren. Ze dachten een nest vol jonge vogeltjes te hebben gevonden, maar eenmaal bij het Vogelhospitaal bleken ze aan het verkeerde adres.

De hulpverleners gingen op een melding uit Bloemendaal af: een voorbijganger liet weten dat er nest vol jonge vogels uit een boom was gevallen. Om geen tijd te verliezen, werd het nest in z'n geheel opgepakt en direct naar het Vogelhospitaal in Haarlem gereden, schrijft de Dierenambulance op Facebook.

Daar aangekomen bleek dat de vork iets anders in de steel zat: het nest gaf namelijk geen jonge vogeltjes, maar drie pasgeboren eekhoorntjes prijs. Hoewel knaagdieren niet tot de doelgroep van het Vogelhospitaal behoren, werden de diertjes onmiddellijk in een couveuse ondergebracht.

Warme kas

Eenmaal op temperatuur zijn de eekhoorn-jongen naar zoogdierenopvang De Toevlucht in Amsterdam gebracht, waar ze in een warme kas zijn gelegd om aan te sterken.

"Eén is er al overleden", brengt Toevlucht-beheerder Ger Zant slecht nieuws. "Ik neem aan door de klap, want een val uit een boom is hevig." De andere twee 'doen het goed', vertelt hij. Hij schat dat ze ongeveer twee weken oud zijn. "Ze krijgen nu elekrolyten, een zoutachtig mineraal, om te voorkomen dat ze uitdrogen en in shock raken. Acht tot negen keer per dag een paar druppels."

Grote ballen

Zant legt uit hoe de verwarring over de inhoud van het nest heeft kunnen ontstaan. "Eekhoornnesten zijn grote ballen in de boom, een soort eksternesten, verweven met takjes en mos, want het moet heel warm zijn en er mag geen regen bijkomen."

De Toevlucht vangt vaker eekhoorns op. "Laatst kregen we nog een eekhoorn-jong binnen dat de op het fietspad richting Zandvoort was aangereden", vertelt de beheerder. "Maar zo klein als deze hebben we ze nog niet gehad."

Het zal nog even duren voordat de eekhoorns kunnen worden vrijgelaten. "Ze moeten nog leren klemmen, en contact met soortgenoten leren maken."