Honderden vrijwilligers houden EK Wielrennen op koers: "Leuk om wat voor de mensen te doen"

ALKMAAR - Ze regelen het verkeer, zorgen dat de pers op de juist plek komt en begeleiden wielrenners op weg naar de start. Bijna 400 vrijwilligers zorgen dat het EK Wielrennen in Alkmaar in goede banen wordt geleid. In Sporthal Oosterhout verzamelden ze zich vanmorgen.

"Er waren nog wat probleempjes met het koffiezetapparaat, net op het moment dat je er niet op zit te wachten", vertelt Sanne Wunderink van Alkmaar Sport lachend. "Maar eigenlijk loopt het helemaal op rolletjes. Ik had het wat chaotischer verwacht."

Wielerhart

In de sporthal krijgen de vrijwilligers hun lunchpakketjes en krijgen ze een rood of een blauw shirt en een petje tegen de zon. "Ik ben vandaag verkeersregelaar", vertelt een van hen aan NH Nieuws. "Ik vind het leuk om in mijn vrije tijd iets voor anderen te doen en ik heb ook wel een wielerhart. Dus ik hoop nog iets van de wedstrijden te kunnen zien."

Veiligheid

En hoewel er veel gemopper is over de bereikbaarheid, nu de binnenstad is afgezet met hekken, maken de vrijwilligers zich niet druk. "Het is niet de makkelijkste baan. Vrijdag zal het wel echt hectisch worden als er ook kaasmarkt is. Maar ik blijf vriendelijk en ik ga goed uitleggen waar het voor is. Het is ook voor hun eigen veiligheid."

En hoewel er bijna 400 vrijwilligers hun vrije tijd opofferen om een succes te maken van het EK zijn extra handjes meer dan welkom. Volgens Sanne Wunderink schort het vooral nog aan verkeersregelaars. "Daar hebben we er eigenlijk nog wel ruim zestig van nodig. Anders moeten we ze inhuren en dat zou jammer zijn. Dus als er nog verkeersregelaars zijn, dan hoop ik dat ze zich melden."