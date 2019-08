Alles wat je wil weten over het EK Wielrennen in Alkmaar: dag 1

ALKMAAR - Het EK Wielrennen in Alkmaar barst vandaag los. Van 7 tot en met 11 augustus scheuren de beste wielrenners van Europa door de straten van de kaasstad. NH Nieuws is er de hele week bij en houdt je op de hoogte van alles rondom dit wielerevenement.

Het programma van woensdag

De eerste renners gingen vanochtend om 09.00 uur over het parcours heen: de tijdrit voor de junioren van de vrouwen duurde tot 10.30 uur. Om 11.15 uur is het de beurt aan de junioren bij de mannen om als snelste de baan te rijden bij de tijdrit. Van 14.30 uur tot 16.30 uur is de Mixed Team Relay.

Morgen komen bij de Elite-klasse de vrouwen en mannen in actie bij de tijdrit. De wegwedstrijd voor de vrouwen wordt op zaterdag gereden en de beste mannen van Europa scheuren zondagmiddag door Alkmaar.

Bereikbaarheid

Omdat het parcours van de wielerwedstrijden dwars door de stad gaat, heeft dit gevolgen voor de bereikbaarheid van Alkmaar. Zo kun je met de auto op slechts een aantal plekken je auto parkeren en rijden buslijnen een andere route. Check hier het overzicht voor de bereikbaarheid van het centrum.

Blij en boos

De meeste Alkmaarders zullen vandaag vol enthousiasme langs de kant van de weg staan, maar zo'n groot evenement in een historische stad heeft ook altijd een keerzijde. Vooral de ondernemers spreken zich uit: zij vrezen dat ze inkomsten mislopen door de slechte bereikbaarheid.

Route

Het parcours van het EK wielrennen gaat namelijk dwars door de stad. Maar wat zijn de goede plekken om langs de kant te staan? Hieronder staat een overzicht van alle ritten en de route die de renners moeten afleggen. Ook kun je in deze video het parcours in 90 seconden ontdekken.

Belangrijkste vragen en antwoorden

NH Nieuws zocht de belangrijkste vragen rondom het EK voor je uit. Hoe duur is het om te komen kijken en waar wie doen er allemaal wel en niet mee? Je lees het hier.