De keerzijde van het EK Wielrennen in Alkmaar: "Dit kost mij tienduizend euro"

ALKMAAR - Het EK Wielrennen gaat morgen in Alkmaar van start. Voor de wielerliefhebbers is het genieten geblazen maar er zijn ook mensen die er wakker van liggen. Zo vreest Kees Klaassen, die een oud-Hollandse snoepwinkel runt in het centrum van Alkmaar, omzetverlies. "Parkeergarages gaan op slot, aanvoerroutes gaan op slot. De toeristen kunnen ons niet bereiken. Is een evenement belangrijker dan de middenstand?"

In de snoepwinkel Inde Soete Suykckerbol aan de Voordam is het vandaag al erg rustig door alle voorbereidingen die worden getroffen voor het wielerspektakel dat van woensdag tot en met zondag plaatsvindt. "Je merkt het nu al en dat wordt de komende dagen alleen maar erger", aldus Klaassen.

Potje

En dit is volgens hem juist de periode dat de 'centjes verdiend moeten worden'. "In deze periode moeten we eigenlijk een potje maken voor de winter. Daar zijn we nu een week van kwijt. Ik vrees dat het mijn kleine winkeltje zo tienduizend euro gaat kosten."

Ook op de sociale media regent het klachten over het EK Wielrennen. Vooral de bereikbaarheid is een heikel punt. "Ik zou er niet trots op zijn dat een deel van de bevolking buitenproportioneel de lasten moet dragen van dit 'prachtevenement'. Scoren over de rug van iemand anders", is een van de reacties.

Strot geduwd

Maar bewoners, die langs het parcours wonen, weten nog niet goed waar ze aan toe zijn. "We hebben alleen een plattegrond gehad van het parcours. Voor de rest mogen we het uitzoeken", vertelt een van hen. "Ik vind het een mooi evenement maar het wordt ons wel door de strot geduwd", is de reactie van een andere bewoner.

Volgens de gemeente Alkmaar hoort overlast er nu eenmaal bij als je dit soort grote evenementen wil organiseren. "De stad is bereikbaar, de winkels zijn ook bereikbaar en er zijn oversteekplaatsen", vertelde burgemeester Bruinooge eerder. "Maar als je in de binnenstad woont en je wilt op zondag weg dan moet je wel een dag van tevoren maatregelen nemen. Ik denk dat mensen nu wel voldoende doordrongen zijn dat ze daar rekening mee moeten houden."

Spin-off

Bovendien is de economische 'spin-off' volgens de gemeente ook groot. Er zijn tienduizend extra overnachtingen in de regio en bezoekers zullen, volgens de burgemeester, gemiddeld 18 euro per dag uitgeven. En wat te denken van de lange termijn? Al die wielerliefhebbers die de kaasstad op tv zien?

Ondernemer Klaassen is niet overtuigd. "Met het budget dat hiervoor is uitgetrokken had je Alkmaar ook op een heel andere manier op de kaart kunnen zetten. Door bijvoorbeeld televisie- en radioreclames in binnen-en buitenland uit te zenden. Maar niet met een evenement waarbij de stad vijf dagen op slot gaat."