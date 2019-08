Het EK Wielrennen in Alkmaar: vijf belangrijkste vragen en antwoorden

ALKMAAR - Volgende week woensdag is het dan ein-de-lijk zover: het EK Wielrennen door de straten van Alkmaar. Het evenement is voor de wielerliefhebber natuurlijk een groot feest, maar er komen ook wat randzaken bij kijken. Hoe kom je als inwoner de stad in en waar moet je je auto parkeren? Hieronder geeft NH Nieuws antwoord op de meeste brandende vragen.

Hoe (on)bereikbaar is de stad?

De stad is gedurende het hele EK wielrennen open voor bezoekers en inwoners. Ondanks het feit dat de wielrenners dwars door de stad fietsen, kan iedereen dus gewoon alle activiteiten - de kaasmarkt en het winkelgebied - bereiken. Over hoe en wat lees je hier meer.

Moet ik betalen om te kijken?

Nee, het hele weekend is geheel gratis voor iedereen die wil komen kijken. Je onderdompelen in het beste fietsgeweld dat Europa te bieden heeft, hoeft dus niet veel geld te kosten. Mocht langs de kant staan toch niet genoeg voldoening geven, dan heb je ook nog de mogelijkheid om dicht bij de finish te zitten. Voor een schamele 200 euro per ticket kun je dan de ontknoping in de wedstrijden van dichtbij meemaken.

Hoe zien de routes eruit?

De hele week zijn er verschillende routes door het centrum van Alkmaar en eromheen. Niet alle ritten die gereden worden zijn hetzelfde. Zo is er een tijdrit, die over een kortere afstand wordt gereden en is er een normale afstand voor de ritten bij de mannen en de vrouwen. Er is een tijdritroute die gedeeltelijk door de stad gaat en daarna richting Stompetoren en Schermerhorn.

De langere route die door de mannen en de vrouwen worden gereden, is een stuk groter. Die voert gedeeltelijk door de stad, maar wijkt daarna uit naar de dorpjes rondom de Kaasstad. Zo doen de beste wielrenners van Europa Zuidschermer, Graft en Rustenburg aan.

Zijn er genoeg vrijwilligers?

Een aantal weken geleden deed de vrijwilligersorganisatie VCRA nog een oproep om meer verkeersregelaars te werven. Sindsdien hebben veel mensen hulp geboden. Volgens de organisatie zijn er woensdag en donderdag geen mensen meer nodig, maar voor de rest van de week is de organisatie nog steeds op zoek naar verkeersregelaars. Mensen kunnen zich aanmelden via deze website.

Wie doen er allemaal mee?

Het deelnemersveld voor het EK wielrennen in Alkmaar is bekendgemaakt. Onder andere Peter Sagan, Elia Viviani, Matteo Trentin en Thomas de Gendt zijn 11 augustus van de partij bij de wegwedstrijd. De Nederlandse selectie bestaat uit kopman Dylan Groenewegen, Ramon Sinkeldam, Tom Leeser, Koen Bouwman, Mike Theunissen, Sebastian Langeveld, Elmar Reinders en Dylan van Baarle.