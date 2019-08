Weer is het raak: auto in vlammen op in Haarlemse woonwijk

HAARLEM - Voor de zoveelste keer in een paar maanden tijd is gisteravond een autobrand geweest in Haarlem. Op het Charley Tooropplein ging een geparkeerde auto even na 01.30 uur in vlammen op.

De toegesnelde brandweer wist het vuur te blussen, maar kon niet voorkomen dat het autootje helemaal uitbrandde.

Aangestoken

De afgelopen weken zijn er veel autobranden in Haarlem geweest waarvan de politie vermoedt dat ze zijn aangestoken. Voor zover bekend zijn er nog geen daders in beeld.

De politie heeft ook deze auto afgezet en medewerkers van de forensische opsporing gaan later vandaag onderzoek doen om de exacte toedracht te achterhalen.