VIDEO: Heftige beelden van crash op Circuit Zandvoort

ZANDVOORT - Van de crash op Circuit Zandvoort van afgelopen weekend zijn beelden verschenen op YouTube. Op de beelden is te zien dat de racewagen hard tegen de zijkant van de baan rijdt en op z'n kop belandt. Vervolgens vat het voertuig vlam.

De coureur lijkt vlak na de crash zijn bolide niet te kunnen verlaten. Langs hem racen de andere wagens met een noodgang voorbij. Langs de kant komen de hulpdiensten meteen in actie en proberen de in de fik staande auto te blussen.

Vangrail

Ook dan blijven de andere racers met hoge snelheid voorbij rijden. Sommigen raken van de crash in de war, waardoor ze verderop ook in de vangrail belanden.

De aanwezige brandweer weet de vlammen snel te blussen en de coureur uit zijn benarde situatie te redden. Die is van het weekend gewond naar het ziekenhuis gebracht. Over de ernst van de verwondingen van de coureur is niets bekend.

Bekijk hieronder de heftige beelden van de crash: