Coureur gewond na crash op Circuit Zandvoort

ZANDVOORT - Een coureur is vanochtend gewond geraakt na een crash tijdens een race op het circuit van Zandvoort. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht.

De coureur raakte bekneld in het voertuig, zo meldt een woordvoerder van de brandweer. Bij de crash ontstond ook een kleine brand.

Het vuur werd snel geblust. De brandweer heeft vervolgens geholpen bij het bevrijden van het slachtoffer.

Traumahelikopter

Een traumahelikopter was onderweg naar het circuit, maar werd later teruggeroepen. Over de ernst van de verwondingen van de coureur is niets bekend.

Op het circuit vindt dit weekend het DNRT Super Race Weekend plaats. Op het moment van de crash stond de eerste race vandaag gepland.