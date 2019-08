Familie Sabrina Oosterbeek: "Laatste hoop om haar nog te vinden is weg"

AMSTERDAM - De familie van Sabrina Oosterbeek reageert vol ongeloof op de uitspraak tegen Sjonny W. Hij werd vandaag veroordeeld tot veertien jaar en vijf maanden cel en tbs met dwangverpleging voor het doden en in stukken zagen van de Roemeense Mirela Mos in 2004. Maar vanwege gebrek aan bewijs werd hij voor de dood van Monique Roossien en Sabrina Oosterbeek vrijgesproken.

Sabrina's moeder kan de uitspraak niet aanhoren en verlaat zichtbaar emotioneel de zaal. Buiten reageren zus Kim Oosterbeek en haar tante Yolanda van Hal emotioneel. "Een enorme domper", noemt de tante van Sabrina de uitspraak. Ze hadden de hoop dat Sjonny W. vandaag zou worden veroordeeld voor de dood van Oosterbeek. "Het gaat ons niet om zijn straf, maar het gaat ons erom dat we weten waar Sabrina is", zegt haar zusje Kim.

Oosterbeek werd in maart 2017 als vermist opgegeven, maar haar lichaam is nooit gevonden. Het Openbaar Ministerie verdenkt Sjonny W. ervan haar om het leven te hebben gebracht. W. verklaarde eerder dat hij op de avond van haar verdwijning met Sabrina drugs heeft gebruikt en seks heeft gehad. Door het drugsgebruik zei hij niet meer goed te weten hoe de avond verder is gelopen. Volgens de rechtbank is er onvoldoende bewijs, mede doordat het lichaam van Oosterbeek nooit werd aangetroffen.

Laatste hoop

Voor de familie was de veroordeling van W. in deze zaak de laatste hoop om ooit het lichaam van Oosterbeek terug te vinden. "Die hoop is nu verdwenen en daar kan ik niet mee leven", zegt tante Van Hal. De familie Oosterbeek vindt het opmerkelijk dat Sjonny W. alle drie de vrouwen voor het laatst levend heeft gezien. "Dat lijkt mij toch duidelijk", zegt Kim Oosterbeek. Hun hoop gaat uit naar het hoger beroep, dat er volgens de advocaat van W. zeer waarschijnlijk komt.

De familie van Monique Roossien had er voor gekozen niet bij de zitting aanwezig te zijn. Zus Linda Roossien laat aan AT5 weten maar één woord te hebben voor de uitspraak: 'Kut'. De familie zoekt al meer dan zestien jaar naar de dader. "Het is zwaar, maar we hadden stilletjes in ons achterhoofd met dit scenario rekening houden. Het voelt wel goed dat hij een hoge straf en tbs heeft gekregen", zegt ze.

Mirela Mos

Voor het doden en in stukken zagen van de 30-jarige Roemeense Mirela Mos in 2004 kreeg Sjonny W. vandaag dus wel een straf opgelegd. "De familie is blij met de uitspraak", vertelt hun advocaat Wendy van Egmond.

W. zelf is teleurgesteld dat hij wel verantwoordelijk wordt gehouden voor de dood van Mos. Hij ontkent de betrokkenheid bij de dood van alle drie de vrouwen.