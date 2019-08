Veertien jaar cel en tbs voor Sjonny W., geen bewijs voor dood Sabrina Oosterbeek

AMSTERDAM - De 44-jarige Sjonny W. is veroordeeld tot 14 jaar en vijf maanden cel en tbs met dwangverpleging voor het doden en in stukken zagen van de 30-jarige Roemeense Mirela Mos. Hij is vrijgesproken van het doden van Sabrina Oosterbeek en Monique Roossien.

Het Openbaar Ministerie eiste twee maanden geleden nog twintig jaar cel en tbs wegens drie keer doodslag. De Amsterdammer zegt zelf onschuldig te zijn.

Lees ook: Linda Roossien in afwachting van het vonnis tegen Sjonny W.: "Waarom moest mijn zus dood?"

Oosterbeek werd in maart 2017 als vermist opgegeven, maar haar lichaam is nooit gevonden. Volgens de rechtbank is er daarom geen bewijs dat ze om het leven is gebracht.

Het lichaam van de Roossien is wel gevonden, het was in 2003 gedumpt aan de rand van het IJmeer. De rechter zegt dat de vrouw door geweld om het leven is gekomen.

Toch zegt de rechter dat niet is vast te stellen dat Roossien door W. om het leven is gebracht. Het is überhaupt niet duidelijk of hij in de nacht van haar dood contact met haar had.

Het DNA van W. werd gevonden op een van de vuilniszakken waarin delen van het lichaam van Mos zaten. Volgens de rechtbank is bewezen dat hij geweld tegen haar heeft gebruikt en haar keel heeft dichtgeknepen.

Lees ook: Sjonny W. voor de rechter voor dood drie vrouwen

Behalve voor doodslag is W. ook veroordeeld voor het verbergen van het lichaam van Mirela Mos.