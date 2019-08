Dubbel raak in Noordkop: na Anna Paulowna ook auto uitgebrand in 't Zand

'T ZAND - Niet alleen in Anna Paulowna is vannacht een auto uitgebrand: ook aan de Irenestraat in 't Zand ging een auto in vlammen op. De politie onderzoekt of de twee branden met elkaar te maken hebben.

De autobrand werd rond 4.30 uur gemeld bij de politie. De brandweer had de brand snel onder controle, maar kon niet voorkomen dat de auto volledig werd verwoest door het vuur.

De politie doet onderzoek en zoekt getuigen van de brand of mensen die er meer over weten.