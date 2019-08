Auto uitgebrand vlak bij woning in Anna Paulowna

ANNA PAULOWNA - In een woonwijk in Anna Paulowna is vannacht een auto uitgebrand. Het voertuig stond vlak bij een woning geparkeerd aan de Meester Doctor Jonkerlaan.

Een auto die naast het brandende voertuig stond, raakte ook beschadigd. Volgens een getuige was de brand ontstaan bij de motor.

Onderzoek

De getuige meldt dat de auto volgens omstanders een aantal dagen voor het huis stond geparkeerd. De politie zou een onderzoek zijn gestart in verband met mogelijke brandstichting.