Rolstoelgebruikers demonstreren voor toegankelijker ziekenhuis: "We geven niet op!"

ZAANSTAD - Ruim 330 handtekeningen werden vandaag door boze rolstoel- en rollatorgebruikers overhandigd aan het Zaans Medisch Centrum. Ze willen dat het ziekenhuis beter toegankelijk wordt, met een Kiss & Ride. Nu moeten patiënten veertig meter lopen en dat kan volgens vele aanwezigen niet langer.

Twee jaar geleden werd er al gesproken over een Kiss & Ride vlakbij een ingang van het ziekenhuis, bijvoorbeeld bij de achterkant of bij de spoedeisende hulp, maar tot op heden is er niets veranderd. De patienten missen goede parkeerplekken en volgens hen zijn bovendien de invalidentoiletten in het ziekenhuis veel te klein.

Het ziekenhuis nam de handtekeningen vandaag in ontvangst. Een reactie op camera bleef uit, maar in een schriftelijke reactie laat het ziekenhuis weten: "Wij betreuren het feit dat de rolstoelrijders zich niet gehoord voelen. Wij willen graag een toegankelijk ziekenhuis zijn voor iedereen. Er worden verschillende alternatieven onderzocht om de toegankelijkheid te verbeteren. We hopen samen met de rolstoelrijders de juiste oplossing te vinden."



Hoopvol

Annemieke Goudsmitt van vereniging Rolstoelrijders Zaandam is blij dat het ziekenhuis met ze in gesprek gaat. Toch durven de actievoerders nog nergens op te rekenen. "Het is heel erg belangrijk dat het ziekenhuis nu wél aan de slag gaat. We geven niet op!"