Haarlem waarschuwt nogmaals: magneetvissen in de stad verboden

HAARLEM - In Amsterdam zijn magneetvissers regelmatig in het nieuws als er bijvoorbeeld weer eens een oude granaat of een kalasjnikov uit de gracht wordt gevist. De gemeente Haarlem krijgt ook vaak de vraag of magneetvissen is toegestaan in de stad en is daar duidelijk over: het is ten strengste verboden.

De gemeente legt op haar eigen website nog maar eens uit waarom magneetvissen niet is toegestaan. Daar zijn drie redenen voor.

Veiligheid

Het verbod op magneetvissen is niet nieuw. Dat bestaat al sinds 2013. Omdat magneetvissers nogal eens niet ontplofte explosieven omhoog halen, kan dat flinke gevolgen hebben. De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) moest in 2019 al bijna honderd keer uitrukken vanwege opgeviste explosieven.

Archeologische vondsten

Magneetvissers gebruiken zware magneten en gooien die vaak via een touw het water in. Die magneten kunnen de bodem raken en daardoor worden archeologische resten op de bodem verstoord, beschadigd of zelfs vernietigd.

Rotzooi op de kade

In Amsterdam is goed te zien waar magneetvissers aan het vissen zijn geweest. Vaak staan er langs de kade opgeviste fietswrakken of andere modderige rotzooi. Dat wil de gemeente Haarlem voorkomen. Tot slot kan er door het gooien en ophalen van de magneten schade aan boten ontstaan. Wie toch zijn magneet in de Haarlemse grachten en kanalen gooit, kan een boete of een last onder dwangsom verwachten.