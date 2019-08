Zo vader, zo dochter: Manon treedt in voetsporen 'Mister Harddraverij'

SANTPOORT-NOORD - De naam Pools zal niet snel verdwijnen uit het wereldje van de harddraverij. Aad Pools, Mister Harddraverij, heeft namelijk een dochter die in zijn voetsporen treedt. Manon Pools komt vandaag in Santpoort-Noord niet verder dan de tweede ronde, maar als de schijn niet bedriegt, houdt zij de naam Pools de komende jaren hoog.

Aad Pools uit Uitgeest is vandaag mee als begeleider, net als zijn andere dochter Josette. De draverij is een familie-aangelegenheid in het gezin Pools. Het is aan Manon vandaag om te scoren in de traditionele draverij in Santpoort-Noord, die weer veel publiek trekt.

Springend paard

Contador blijkt echter te onstuimig: omdat het paard in de tweede ronde twee keer begint te springen, blijft succes vandaag uit. "Jammer", concludeert vader Pools na afloop. "Maar het zat er niet in vandaag."

Als Aad Pools toeschouwer is bij een koers van zijn dochter, zoals vandaag, kan hij zijn zenuwen nauwelijks de baas. Heel anders dan als hij zelf de touwtjes in handen heeft. "Dan kan ik me helemaal afsluiten van de buitenwereld. Alles ontgaat me. Ik richt me helemaal op de wedstrijd." Dat herkent hij bij zijn dochter. "Manon kan zich goed focussen en alles geven voor het beste resultaat."

'Mijn voorbeeld'

Manon Pools, woonachtig in Heemskerk, prijst zich gelukkig met een vader die kritisch naar haar prestaties kijkt. "Alles gaat in goede harmonie, maar hij is zeker kritisch. Dat is ook goed. Daar word je alleen maar beter van. Als kind heeft hij me altijd gesteund in wat ik deed. Ik mocht altijd op de beste paarden rijden. Hij is mijn voorbeeld."

Aad Pools: 'Het is mooi om te zien dat je kinderen iets doen waar 'jezelf goed in bent. Daar ben ik best wel trots op."

Overwinning

De overwinning in Santpoort-Noord gaat, net als vorig jaar, naar Bo Sprengers uit Uitgeest met de draver Doc Holiday.