Levensgevaarlijke situaties door snelheidsduivels Andijk: "Dit had fout kunnen aflopen"

ANDIJK - Het ging vandaag weer bijna mis op de Oosterdijk bij Andijk. Het structureel te hard rijden is een bekend probleem. Kirstin Roosendaal liep er met haar paard, toen deze op hol sloeg nadat een auto veel te hard langsreed. "Dit gebeurt hier zo vaak, maar je kan toch gewoon rekening met elkaar houden?"

Op Facebook vraagt Kirstin aan haar dorpsgenoten of ze alsjeblieft niet meer zo hard willen rijden. Veel bijval krijgt ze niet. Vrachtwagenchauffeurs pronken zelfs met hun hoge snelheden, en maken er grappen over onder haar bericht.

Het is volgens Gerrit van Keulen van de dorspraad in Andijk een veelvoorkomend probleem. "En het zijn over het algemeen de Andijkers zélf die te hard rijden. Zij kennen de hoeken en gaatjes en weten waar ze het, voor hun gevoel, kunnen laten. Heus zijn het ook mensen van buiten het dorp, maar voornamelijk echt uit Andijk."

Levensgevaarlijk

Kirstin fietst elke dag van Enkhuizen naar Andijk en vindt het soms maar eng. "De auto's rijden er echt veel te hard. Het is een 60 kilometer weg, maar niemand houdt zich daar aan. Daarnaast razen ze maar op een paar centimeter langs je. Vrachtwagens ook, dat is echt levensgevaarlijk."

Paard op de motorkap

Toen Kirstin vanochtend met haar paard bij de Oosterdijk moest oversteken om op de hoge dijk te kunnen wandelen, zag ze een automobiliste aankomen. Ze probeerde nog te seinen of de vrouw langzamer wilde rijden. Helaas werd dit genegeerd en trok de vrouw haar gas op, waardoor het paard schrok, steigerde, Kristin een schop gaf en er vandoor galoppeerde.

"Maar ik moet een stukje over de weg om op die dijk te komen, ik kan niet anders. Daarom hoop ik gewoon dat mensen dit niet meer doen. Het had echt anders af kunnen lopen. Straks ga ik of het paard over de motorkap", vertelt Kirstin.

Eindelijk controles

Gerrit van Keulen heeft inmiddels een gesprek met burgemeester Frank Streng gehad, die volgens hem heeft toegezegd dat er snelheidscontroles gaan komen. Dit gesprek heeft drie maanden geleden plaatsgevonden, dus Van Keulen heeft goede hoop dat het plan na de zomerreces wordt uitgerold. "We zijn hier voortdurend mee bezig geweest. We hopen echt dat mensen door controles zich eindelijk aan de snelheid gaan houden."