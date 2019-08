'SUV-steker' die vier vrouwen verwondde verschijnt vandaag voor de rechter

ALKMAAR - De automobilist die vier willekeurige vrouwen in Castricum, Egmond en Barsingerhorn zou hebben gestoken, moet deze ochtend voorkomen bij de rechtbank van Alkmaar. De 23-jarige man uit Julianadorp wordt verdacht van poging tot doodslag en poging tot moord, maar die verdenkingen kunnen nog veranderen. De man zou een bekende zijn van de politie.

Waaróm de Julianadorper in november en januari de vrouwen zou hebben aangevallen, is nog altijd niet duidelijk. Allen werden vanuit een voorbijrijdende auto gestoken met een scherp voorwerp. De aanvallen zorgden voor grote onrust onder omwonenden en joggers in de omgeving waar de slachtoffers werden belaagd. De man werd uiteindelijk op 24 april aangehouden.

Lees ook: 'SUV-steker' langer vast: verdacht van poging tot doodslag en moord

Vier vrouwen

Op 22 november 2018 zou de man in Castricum met zijn auto twee vrouwen van 18 en 52 jaar hebben aangereden en hebben gestoken. In Egmond aan den Hoef werd op 26 november vorig jaar een 18-jarige hardloopster vanuit een auto in haar arm en bovenlichaam hebben gestoken, ook daar wordt hij van verdacht. Ook zou hij op 26 januari in Barsingerhorn een fietsend meisje (15) in haar arm hebben gestoken. Ook dit gebeurde vanuit een auto.

Lees ook: Neergestoken Esmee (18) en gezin hebben eindelijk rust na aanhouding SUV-steker

In de zoektocht naar de zogenoemde 'SUV-steker' riep de politie meermaals de hulp in van het publiek. Er kwamen destijds ruim 150 tips binnen na uitzendingen van opsporingsprogramma's Bureau NH en Opsporing Verzocht. Na zijn aanhouding zei de politie: "Hij is een bekende van ons, maar niet eerder met dit soort grote zaken in verband gebracht."

Pro Forma

De zitting vandaag bij de Alkmaarse rechtbank begint om 9 uur en is Pro Forma. Het is de eerste keer dat de zaak openbaar wordt besproken, maar zij wordt nog niet inhoudelijk behandeld. Wel zal het Openbaar Ministerie (OM) de ten laste legging voorlezen. Verder zullen het OM en de advocaat van de verdachte eventuele onderzoekswensen kenbaar maken.

NH Nieuws is aanwezig bij de rechtszitting en zal verslag doen van de ontwikkelingen in de zaak.