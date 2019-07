Flinke schade door blikseminslag in haven Enkhuizen: "Ik had net aan mijn boot geklust"

ENKHUIZEN - De blikseminslag op een boot in de Enkhuizer Buyshaven heeft voor flink wat schade gezorgd. Bij veel schepen is elektrische apparatuur verwoest. En bij de boot van het echtpaar Van Ojen ontstond zelfs brand: "Hij lag pas net in het water."

Met een enorme knal slaat de bliksem gisteravond rond de klok van tien uur in de boot van Venhuizer Gerrit van Ojen. "Wat ik hoorde was het een enorme dreun en kwam er één grote vuurflits naar beneden en helaas kwam die op ons schip terecht."

Lees ook: Blikseminslag op boot Enkhuizer haven: "Ik werd door de lucht geblazen"

Een Duitse ooggetuige vertelde gisteren al tegen NH Nieuws dat hij door de drukgolf van de inslag werd omver werd geblazen, net als mensen die met hun hond op de kade lopen. De brand wordt door omstanders snel geblust. Gelukkig was het Venhuizer echtpaar niet aan boord.

Maar niet lang daarvoor was Gerrit nog bezig geweest te klussen aan zijn schip. Was hij er nog geweest, dan was het slecht afgelopen. "Dat is inderdaad zo. Ik was net klaar met lakken en we zouden vandaag gaan varen. Maar het is nu dus klaar voor dit seizoen, want onder meer het zeil is kapot."



Stoppenkast en stopcontacten ontploft

Hoe heftig het natuurgeweld was, blijkt vandaag pas als de schade bij licht kan worden opgenomen. Stoppenkasten en ook stopcontacten zijn ontploft door de inslag. Bij meerdere schepen is daardoor de elektrische apparatuur aan boord verwoest.



Echtpaar eerder ook al slachtoffer van brand

De brand brengt bij het stel nare herinneringen naar boven. In 2012 brandde hun woonboerderij in Venhuizen tot aan de grond toe af. "Het was heel heftig en een traumatische ervaring. Dat je al die brandweerlieden ziet rennen, het was heel beangstigend allemaal", vertelt Gerrit. Toch blijft hij positief. "We gaan de boot weer opknappen."