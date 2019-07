Blikseminslag op boot Enkhuizer haven: 'Ik werd door de lucht geblazen'

ENKHUIZEN - De bliksem is ingeslagen op een boot in de Enkhuizer Buyshaven. Ooggetuigen vertellen aan NH Nieuws dat het een enorm natuurgeweld was. "Ik werd door de lucht geblazen net als mensen die op de kant liepen."

De inslag vond plaats rond de klok van tien uur vanavond. De lucht lichtte op en tegelijkertijd klonk een enorme knal. Een Duitse toerist die op het dek van zijn boot bezig is, ziet het vlak voor z'n neus gebeuren. "Er kwam een drukgolf en het werd ineens heel licht. Ik werd door de lucht geblazen."



Mensen op straat vallen om

Ook toevallige passanten langs de kade worden getroffen volgens de Duitser. "Er liepen mensen met hun honden en die lagen ook op de grond. Het was een enorm geweld, maar ik ben blij dat er niets is gebeurd." Wonderwel raakt namelijk niemand gewond en blijft de schade beperkt.



'Het had heel anders kunnen aflopen'

Er was ten tijde van de inslag niemand aan boord van het schip. Wel breekt er even brand uit, maar die wordt snel geblust. "Ik ging met de havenmeester met een brandblusser die kant op. Maar toen hadden andere mensen in de haven het het vuur al geblust. Ook de brandweer en de KNRM werden gealarmeerd, maar konden vrij snel weer inpakken. "Gelukkig is er niks gebeurd en was er niemand aan boord. Want je wil niet weten hoe het dan was afgelopen."