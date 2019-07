Tata Steel: 'Ongeluk bij kiepen slak veroorzaakte explosies'

VELSEN - De knallen die gisteravond in de IJmond werden gehoord, waren inderdaad afkomstig van het terrein van Tata Steel. Er ging iets mis bij het kiepen van een pan converterslak, laat het staalbedrijf weten aan NH Nieuws.

"Tijdens het kiepen van een pan converterslak op zondag 28 juli om 23.15 uur, brak het bovenste gestolde laagje van de pan onverwacht in één keer open", aldus een woordvoerder.

Daardoor kwam de vloeibare converterslak - een restproduct van de productie van ruw ijzer en staal - in aanraking met water 'aan de zijkant van de put'. "De aanraking van de slak met het water leverde een reactie op die in de omgeving te zien en te horen was."

Die verklaring strookt met de tientallen reacties van inwoners van Wijk aan Zee, Beverwijk en Heemskerk, die op sociale media melding maakten van harde knallen, een enorme vonkenregen en trillende bodem.

Productie stilgelegd

Tata's partner Harsco - verantwoordelijk voor het kiepen van de slak - heeft het productieproces direct stilgelegd. "Hierdoor heeft het incident niet langer dan twee minuten geduurd." Harsco heeft het 'ongewone voorval' zoals afgesproken gemeld bij de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (ODNZK), wat door de ODNZK wordt bevestigd.

Tata Steel laat weten het incident nader te onderzoeken, maar benadrukt wel dat de vorming van grafiet is uitgesloten. Converterslak bevat namelijk geen koolstof, waardoor 'er geen grafiet kan vrijkomen'. Bij het kiepen van zogeheten rosa-slak kan dat wel gebeuren.