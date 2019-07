Heerhugowaardse winkel opnieuw bestolen: "Onrecht went nooit"

HEERHUGOWAARD - Voor de vierde keer in vier jaar is er bij de Used Products Heerhugowaard gestolen. Gisteren wilde een 'klant' twee mobieltjes bekijken en rende vervolgens met de telefoons de winkel uit. Eigenaar Giovanni Siem-a-joe wordt er zo langzamerhand moedeloos van.

Hij plaatste een video van de diefstal op Facebook en binnen mum van tijd wisten stadgenoten hem te vertellen wie de dief was. "We weten zijn naam, adres, Instagram en zelfs waar zijn ouders wonen", vertelt Giovanni.

Dat heel Heerhugowaard meteen hielp zoeken naar de jongen doet hem goed: "Zo geven we een signaal af dat wij in deze stad criminaliteit gewoon niet accepteren. Dit voelt voor mij als een hart onder de riem."

Geen capaciteit

Na de diefstal en met de naam en adres van de vermoedelijke dader op zak, probeerde Giovanni aangifte te doen. "Dit lukte helaas niet omdat de politie geen capaciteit had om nu bij de jongen langs te gaan. Maandag gaan we het weer proberen. We hopen dat de mobieltjes dan nog ergens zijn. We hebben in ieder de camerabeelden", vertelt hij.

In 2017 was er zelfs een gewapende overal in de winkel. NH Nieuws maakte destijds onderstaande reportage:



Toch is Giovanni wel geschrokken van de zoveelste diefstal in zijn winkel: "Je wilt het goed doen en je rekent er gewoon niet op. We werken hard en stoppen veel energie in deze winkel dus dit went nooit. Onrecht went nooit. Ik vind het heel apart dat ik hem in de stad gewoon tegen kan komen. In de supermarkt bijvoorbeeld."

Om nog meer diefstallen te voorkomen, neemt Giovanni dan ook de nodige maatregelen: "We laten klanten voortaan niet meer twee mobieltjes tegelijk vasthouden. Helemaal achter slot en grendel kunnen we ze niet doen. Mensen willen toch het product even 'voelen'."