Halsema reikt erepenning uit aan lhbti-activist Hans Verhoeven

AMSTERDAM - Voorafgaand aan de Pride Walk heeft burgemeester Halsema de Frans Banninck Cocqpenning uitgereikt aan Hans Verhoeven. Verhoeven stond aan de wieg van de Amsterdamse Gay Pride.

De uitreiking kwam als een totale verrassing voor Verhoeven. Femke Halsema was bezig met haar speech voorafgaand aan de protestmars van het Homomonument naar het Vondelpark, toen ze zich ineens tot hem wendde.

Lees ook: Hans Verhoeven organiseert de Pride Walk: "Verwacht tien- tot twaalfduizend mensen"

"Vandaag zal Rutger Groot Wassink de Amsterdam Pride bijschrijven op de lijst met immaterieel erfgoed. Daarmee vereeuwigen we onze Pride. En dat is niet alleen een eer, maar ook een opdracht. Het is een opdracht om vrijheid te verdedigen. En een van die verdedigers is Hans Verhoeven", maakte ze het bruggetje.

Veel betekend

"Hans staat niet langs de kant te zeiken, maar stroopt z'n mouwen op. Hij ligt ergens wakker van en komt dan in actie", karakteriseerde de burgemeester Verhoeven.

De Amsterdammer reageerde verrast en geëmotioneerd. "In gedachte voor wie we lopen, draag ik deze penning op aan Jelena", zei hij. Daarmee verwees hij naar Jelena Grigorjeva, de Russische LHBTI-activiste die afgelopen zondag werd vermoord en aan wie de hele Pride Walk dit jaar is opgedragen.

Lees ook: LIVE: de Pride-week trapt af met de Pride Walk

Hans Verhoeven is sinds de jaren tachtig zeer actief in de Amsterdamse LHBTIQ+ gemeenschap. Zo stond hij aan de wieg van de oprichting van de Amsterdamse Gay Pride én van de Pride Walk, waarop hij ook internationaal de aandacht heeft weten te vestigen. Verhoeven nam in 1992, samen met internationale activisten, het initiatief tot de Europride die hij, na Londen en Berlijn in 1994 in Amsterdam organiseerde.

De penning

De Frans Banninck Cocqpenning wordt toegekend aan personen die zich tijdens een periode van ten minste twaalf jaar bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt voor Amsterdam.