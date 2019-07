Hans Verhoeven organiseert de Pride Walk: "Verwacht tien- tot twaalfduizend mensen"

AMSTERDAM - Pride Amsterdam gaat dit weekend weer van start. Om alvast in de stemming te komen, sprak NH Nieuws-verslaggever Natasja Floor bij het homomonument met Hans Verhoeven, één van de organisatoren van de Pride Walk.

De officiële aftrap van de Pride Amsterdam begint morgen met de Pride Walk. Duizenden mensen zullen zich morgen bij het homomonument verzamelen om met vlaggen en borden naar het Vondelpark te lopen, waar de manifestatie en het feest verder zullen gaan.

Verhoeven heeft er zin in, maar wat hem betreft mag het monument best wat meer zichtbaarheid krijgen. "Er hangt een klein bordje, maar eigenlijk is dat niet voldoende. Ik ben al een tijdje aan het kijken of we hier informatiepanelen kunnen krijgen."

Duizenden deelnemers

Het is de derde keer dat Verhoeven de Pride Walk organiseert. Hij verwacht morgen tussen de tien- en twaalfduizend deelnemers. "Daar moet je toch best het een en ander voor regelen om het in goede banen te krijgen."

Verhoeven heeft duidelijk één grote roze held: Leo Schenk. Hij zet zich in om hiv en aids op de kaart te zetten en bespreekbaar te maken.

Dit jaar vaart NH Radio op zaterdag 3 augustus met een eigen boot mee tijdens de Canal Parade. Volg onze website om niets te missen.