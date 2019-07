Terugkijken: de Pride-week trapt af met de Pride Walk

AMSTERDAM - Amsterdam gaat vanaf vandaag weer gehuld in regenboogkleuren. De Pride-week is begonnen, en die startte vandaag met de Pride Walk. De Walk kon je live volgen op tv, de site en de Facebook-pagina van NH Nieuws en hieronder terugkijken.

De Pride Walk is een protestmars, waarmee aandacht gevraagd wordt voor de situatie van LHBTI+ in landen waar homoseksualiteit in het wetboek van strafrecht is opgenomen, zoals bijvoorbeeld Afghanistan, Eritrea en Indonesië.

Jelena Grigorjeva

Dit jaar wordt de mars opgedragen aan Jelena Grigorjeva, de Russische LHBTI-activiste die afgelopen zondag werd vermoord. Een foto van Grigorjeva zal voor de demonstratie uit worden gedragen.

Grigorjeva was vaak aanwezig bij protesten en manifestaties voor homorechten in Rusland, waarvoor ze al langere tijd doodsbedreigingen ontving. Bij die protesten droeg ze borden met teksten als: "In Rusland zijn meer dan vijf miljoen mensen gay. Vanwege gestoordheid en haat moeten ze in het geheim leven."

Volg de Pride Walk op NH Nieuws

De Walk start bij het Homomonument met diverse sprekers en optredens en zal rond half twee eindigen in het Vondelpark. De hele Walk, plus interessante gesprekken, kun je vanaf 11.00 uur live volgen op tv en in de stream bovenaan dit bericht. Vanaf 12.00 uur is een gedeelte ook op onze Facebook-pagina te zien.