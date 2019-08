Alex is transgender: "Zie me gewoon als een persoon, niet als een ander soort wezen"

AMSTERDAM - De aankomende dagen staan in het teken van Pride Week, met als hoogtepunt de Canal Parade door de Amsterdamse grachten. Daarom maakt NH Nieuws in aanloop naar zaterdag elke dag een portret van iemand uit de LHBTI-gemeenschap. Vandaag Alex, die transgender is.

Alex werd geboren als vrouw, maar gaat nu als man door het leven. "Het is moeilijk uit te leggen, maar het voelde gewoon als een soort van disconnectie - weten dat er iets niet klopt. Wat voor mij heel erg leidend was, is dat ik me meer op mijn gemak en meer mezelf voelde als ik me kon uiten als een man. Des te meer ik dat ontdekte, des te ongelukkiger ik werd als ik me uitte als meisje."

Dat zat voor Alex voor een groot deel in het dragen van kleding. "En ik had gelijk al door dat ik het veel fijner vond om 'hij' en 'hem' genoemd te worden."

Vragen stellen

Hoewel Alex begrijpt dat mensen zich soms geen houding weten te geven, zijn er volgens hem wel een aantal vragen die je beter niet kunt stellen aan iemand die transgender is. Zo vindt hij het bijvoorbeeld not done om naar iemands oorspronkelijke jongens- of meisjesnaam te vragen.

"Ik hoop mensen mee te kunnen geven dat ik gewoon een persoon ben die toevallig trans is, maar dat maakt me niet per se anders. Het is oké om vragen te stellen, als de situatie ernaar is. Je kan niet zomaar tijdens het werk vragen: 'wat heb jij nou tussen je benen?'"

Hij lacht. "Dat is natuurlijk sowieso niet een goede vraag om te stellen. Denk aan de vragen die je zelf zou willen beantwoorden. Zie me gewoon als een persoon, niet als een ander soort wezen."

