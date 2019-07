Ondanks hitte: zwemverbod Naarden-Vesting blijft van kracht

GOOISE MEREN - De temperatuur mag dan al dagen boven de 35 graden komen: zwemmen in de grachten van Naarden mag nog altijd niet. De reden: er kan oude munitie op de bodem liggen. Niet iedereen neemt de bommen en granaten even serieus. Er wordt volop geplonsd in het water, maar de burgemeester zegt: "Gebruik je gezonde verstand en doe het niet, punt uit."

Er is veel te doen om het verbod op zwemmen en magneetvissen in de grachten van Naarden-Vesting. Ondanks het hete weer blijft het verbod van kracht, maar daar hebben veel zwemmers maling aan. "Er is nog nooit wat gebeurd, waarom zou het nu opeens gevaarlijk zijn", zei één van de zwemmers eerder tegen NH Nieuws. "Dit stuk is veilig, wij hebben het al getest, haha."

Afgelopen september kwam na baggerwerkzaamheden een brisantgranaat op de kant terecht. Reden voor de gemeente om meer onderzoek te doen. "De Stichting Monumenten Bezit heeft een literatuurstudie gedaan en mensen gesproken die meer weten over mogelijke munitie-locaties," vertelt burgemeester Han ter Heegde. De uitkomsten waren aanleiding voor het verbod. "Ze gaan nu met metaaldetectoren verder onderzoek doen, maar ik wil niet het risico nemen dat er in de tussentijd wat gebeurd," aldus de burgemeester.

Tijdens en na de Tweede Wereldoorlog zou er veel munitie in de grachten van Naarden zijn gedumpt. NH Nieuws benaderde diverse experts en ook de organisaties die betrokken zijn bij het onderzoek, maar niemand wilde voor camera zijn verhaal doen.

Toch zijn er veel mensen die twijfelen aan het nut van een zwemverbod. "Het is een hetze," zegt Gerard Buhr, die vroeger veel aan het magneetvissen was in en rond Naarden. "Ik denk wel dat er nog van alles ligt, maar zwemmen vormt niet echt een gevaar," denkt hij. "Heel gek dat rondvaartboten nog wel mogen varen, die schroef brengt veel meer stuwing te weeg," zegt een andere magneetvisser tegen ons.

Een landelijk verbod op magneetvissen komt af en toe ter sprake, maar dat ziet Buhr niet als een goede oplossing. "Dan wordt het pas echt gevaarlijk. Magneetvissers zullen gewoon doorgaan, maar dan illegaal. Nu bellen ze de politie als ze een pistool of granaat opvissen, maar de risico's zijn niet te overzien als ze dat niet meer durven melden," aldus Buhr.

Weer of geen weer, burgemeester Han ter Heegde is er duidelijk over: het verbod blijft van kracht.

(Tekst loopt door onder video.)



Veel zwemmers kunnen de verleiding niet weerstaan met deze hitte. Toch gaat het nog wel even duren voordat er weer legaal gezwommen kan worden in de grachten van Naarden.

(Tekst loopt door onder video.)



De gemeente zat al langer met het grachtzwemmen in haar maag.

(Tekst loopt door onder video.)



De burgemeester ziet voldoende alternatieven om af te koelen op een hete dag. "We hebben een zwembad hier en het IJsselmeer vlakbij. Ik begrijp dat de grachten prachtig zwemwater zijn, maar voor nu: safety first!" Toch heeft ook de burgemeester zelf de langgekoesterde wens om nog een keer in het water van Naarden-Vesting te springen. "Als de gemeente het water vrijgeeft, dan ben ik de eerste die erin springt!"

Wie het zwemverbod negeert, riskeert een boete van 95,- euro. Tot nu toe heeft de gemeente nog geen boetes uitgedeeld, alleen waarschuwingen. Het verbod geldt voor alle grachten van Naarden-Vesting.