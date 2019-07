Ronald is bestuurslid van Trainbow: "Trots op dat we er negen dagen een feestje kunnen maken"

AMSTERDAM - De aankomende dagen staan in het teken van Pride Week, met als hoogtepunt de Canal Parade door de Amsterdamse grachten. Daarom maakt NH Nieuws in aanloop naar zaterdag elke dag een portret van iemand uit de LHBTI-gemeenschap. Vandaag Ronald Mol, conducteur en bestuurslid bij Trainbow, het LHBT-netwerk van de NS.

Volgens Mol is het belangrijk dat zo'n netwerk bestaat. "Ik reis door het hele land als conducteur. Je komt af en toe weleens binnen in een kantine en dan worden er wel grapjes gemaakt. Voor de buitenwereld is dat dan heel onschuldig. Ze roepen 'slappe homo', maar mij raakt dat dan."

Mensen beseffen op dat moment niet dat ze ook door andere, jongere mensen gehoord kunnen worden, zegt Mol. "Die kunnen net die dag hebben besloten om voor hun ouders uit de kast te komen. Dan horen ze zo'n opmerking en dan heb je kans dat ze weer terug de kast in kruipen."

Meer energie op werk

Volgens Mol is het belangrijk dat je ook tegenover je collega's kan zijn wie je bent. "Er is weleens onderzocht dat je twintig procent meer energie kunt stoppen in je werk op het moment dat je op je werk uit de kast kunt komen."

Hij heeft ook nog een boodschap voor de NH-luisteraar. "Wees er bewust van dat we negen dagen Pride kunnen vieren terwijl dat nog niet eens zo heel ver hier vandaan absoluut uit den boze is. In Polen hebben we net weer gezien dat een Pride Parade met stenen is bekogeld. Dat wij er hier in Nederland gewoon negen dagen een feestje van kunnen maken, dat is ongekend. Daar ben ik echt heel trots op."

