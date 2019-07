Marianne is eigenaar van een bar voor lesbische vrouwen: "We willen een veilige thuishaven bieden"

AMSTERDAM - De aankomende dagen staan in het teken van Pride Week, met als hoogtepunt de Canal Parade door de Amsterdamse grachten. Daarom maakt NH Nieuws in aanloop naar zaterdag elke dag een portret van iemand uit de LHBTI-gemeenschap. Vandaag Marianne van der Wildt, eigenaresse van Bar Buka.

De bar is sinds 1 maart open en richt zich voornamelijk op lesbische en biseksuele vrouwen. "Het is gewoon fijn om een plek te hebben waar je in je eentje naartoe kan, waar je vrienden kan ontmoeten en waar je ook met gelijkgestemden in de meerderheid bent."

Waarom er meer bars zijn voor mannen dan voor vrouwen, weet ze niet. "Ik heb daar geen uitleg voor. Men zegt weleens van: 'Vrouwen drinken wat minder en besteden wat minder.' Wat ik eigenlijk zou willen, is dat iedereen zich hier welkom voelt."

'Veilige thuishaven'

Buka betekent 'open'. "Het is een Indonesisch woord, mijn geboorteland. Mannen zijn net zo goed welkom als vrouwen, maar het is wel zo dat wij ons echt richten op de vrouw. We willen gewoon echt een veilige thuishaven bieden aan de vrouw. Een plek waar je jezelf kunt zijn."

