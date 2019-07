Schommel mag voorlopig blijven hangen aan Haarlemse kade, mét waarschuwingsbord

HAARLEM - De bewoners, maar vooral de kinderen, van de Haarlemse Garenkokerskade kunnen voorlopig blijven schommelen. De gemeente wilde de schommel, hangend aan een boom, verwijderen. Hij voldoet niet aan de veiligheidseisen.

Toen handhavers van de gemeente een sticker op de schommel plakten met daarop de boodschap dat de schommel weg moet, schoot dat Haarlemmer Frank Scheerder in het verkeerde keelgat. De schommel wordt namelijk veel gebruikt door de buurt en hij uitte zijn frustratie in een bericht op Facebook. Dat werd meteen heel veel gedeeld en NH Nieuws zocht de schommelaars deze week even op:

Tekst gaat verder na video





Bordje

De gemeente wil niet aansprakelijk zijn als er een ongeluk gebeurt met de schommel. Dat was het geval, maar die verantwoordelijkheid is nu verschoven naar de schommelaars. Bij de schommel komt een bordje te staan met de tekst 'betreden op eigen risico'. Het is een tijdelijke oplossing, want de gemeente wil samen met de bewoners in gesprek over een structurele oplossing. Dat zou kunnen betekenen dat de schommel alsnog van de boom wordt gehaald en er bijvoorbeeld een schommeltoestel wordt geplaatst, die wel aan alle veiligheidseisen voldoet.

Lees ook: Zelfgemaakte Haarlemse schommels worden verwijderd: "Gemeente wil niet dat wij spelen"

Tevreden, maar kritisch

Karel Scheerder laat weten dat hij blij is dat er een gesprek komt met de gemeente, maar blijft de situatie rondom de schommel 'kritisch volgen'. "De gemeente zal ook wel geschrokken zijn van alle aandacht. Ik wil iedereen bedanken die heeft geholpen om dit soort 'issues' aan te pakken, en niet alleen in Haarlem. Je ziet dat het overal in het land leeft."

Voor meer nieuws uit Haarlem en omgeving, klik je hier.