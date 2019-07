Haarlemmer vraagt ruim € 20.000 (!) voor huis tijdens F1-weekend

HAARLEM - Tijdens het Formule 1-weekend van volgend jaar op 'steenworp afstand' van het circuit een huis huren? De spoeling wordt steeds dunner, en de prijzen steeds hoger. Toch maakt een Haarlemmer het wel heel bont: hij verhuurt een huisje in de Jan Steenstraat vier dagen voor het luttele bedrag van 18.900 euro (exclusief btw). O ja, of je van te voren ook de helft van de huursom als borg kunt overmaken.

Het karakteristieke huisje in de Jan Steenstraat (Kleverparkbuurt) is met 65 vierkante meter verre van groot, maar wie het huurt is wel vijf dagen lang van alle gemakken voorzien. Althans, dat belooft eigenaar en bewoner Remco Rhee op de website die hij speciaal voor de verhuur van de woning in het leven heeft geroepen.

Lees ook: Miljoen aanvragen voor kaartjes Formule 1 Zandvoort

Snel internet, winkels om de hoek, fietsen in de schuur en het ontbijt is bij de prijs inbegrepen. Pannenkoeken met bladgoud serveert hij niet, maar hij is best bereid om verse jus d'orange te maken, zo zegt hij tegen RTL Z. "En ik ga iedere dag naar de bakker, slager, vers krantje halen, geen probleem."

'Op kantoor slapen'

Inderdaad, de huurder krijgt er een 'persoonlijke conciërge' bij. "Dat ben ik gewoon zelf", benadrukt hij. "Ik ga wel een weekje op kantoor slapen. Die vier dagen geef ik ze alle tips en hulp die nodig is. Ik regel alles voor de gasten."

Lees ook: Center Parcs Zandvoort haalt huisjes uit verhuur vanwege Formule 1

De illusie dat de 'gemiddelde bezoeker of Formule 1-fan' op z'n aanbod zal ingaan, heeft Rhee niet. "Je zal zien: Zandvoort heeft gewoon te weinig capaciteit. Dan heb je altijd die ene jongen die te veel geld heeft en toch in de buurt wil slapen. En dan krijgen ze ook nog fantastisch ontbijt."

Borgsom

De prijs van 18.900 euro is dan ook - zoals gebruikelijk voor zakelijke aanbiedingen - exclusief 21 procent BTW. Wie het huis wil huren betaalt dus 22.969 euro. Om te voorkomen dat de huurder er een bende van maakt, vraagt Rhee een borgsom van 50 procent van het totaalbedrag, wat neerkomt op bijna 11.500 euro.

Lees ook: Hotels in Zandvoort nu al volgeboekt voor Formule 1-races 2020

Tel die bij de huursom op en je komt tot de conclusie dat je bijna 35 mille nodig hebt om op Rhees aanbod in te gaan. Toch vindt hij het geen absurd hoog bedrag, zeker omdat hij weet dat accommodatie aan de Zandvoortse boulevard in het betreffende weekend in een enkel geval nóg meer kost.

'Prima deal'

"Ik zit in een mooi stukje Haarlem en voor een paar honderd euro ga ik m'n huis gewoon niet uit. Dit is een prima deal."