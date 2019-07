Primeur: School dolfijnen voor kust Den Helder komt uit Schotland

CAMPERDUIN - De dolfijnen die afgelopen vrijdag voor de Noord-Hollandse kust tussen Den Helder en Texel waren gespot, zijn afkomstig uit Schotland. Dat heeft de Universiteit van Wageningen samen met de Schotse universiteit uit Aberdeen vastgesteld.

Volgens de onderzoekers is het bijzonder dat er Schotse dolfijnen in Nederlandse wateren worden gespot. Zo ver komen de zoogdieren normaal nooit. "Zeker niet in zo'n grote groep", wil het onderzoeksteam benadrukken.

Omdat de tuimelaars die langs de Schotse oostkust zwemmen worden gedocumenteerd in een catalogus, konden de Schotse onderzoekers de tuimelaars identificeren. Zo ook dolfijn Mischief, die te herkennen is aan de diepe inkeping aan de wortel van de rugvin.