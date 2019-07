School dolfijnen gespot voor kust Camperduin: "Tien à twintig dieren gezien"

CAMPERDUIN - Meerdere spotters hebben vanochtend vanuit de zogeheten trektelpost bij Camperduin een school dolfijnen zien voorbijtrekken. De zoogdieren zwommen in noordelijke richting.

De dolfijnen werden gespot door Nick van der Ham en Bert de Haan, zo blijkt uit de registraties op waarneming.nl. Beide heren zagen de school - vermoedelijk tuimelaars - rond 7.05 uur nabij de kust richting het noorden trekken.

Volgens SOS Dolfijn gaat het om grotere school dan Van der Ham en De Haan beweren. "Wow, de groep tuimelaar-dolfijnen zwemte nu noordelijker, ter hoogte van Huisduinen-Den Helder. Er worden tien á twintig dieren gezien", twittert de organisatie.

Tuimelaars zwemmen gemiddeld 19 km/u, en kunnen een topsnelheid van 30 km/u bereiken, meldt Kustnieuws Nederland en Europa op Facebook.

Lees ook: Dolfijnen gespot in de Noordzee

Tuimelaars komen van nature voor in de Noordzee, al worden ze er niet vaak gespot. Vorig jaar zomer maakte de bemanning van de TX-1 melding van 'dolfijnen rond de boot'. Toeval of niet: ook die waarneming was in de tweede helft van juli.

In 2013