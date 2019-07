Gemeente Heemskerk doet lachgas in de ban: "Jeugd er graag van afhouden"

HEEMSKERK - Er mag geen lachgas worden verkocht tijdens de Heemskerkse Volksfeesten in september. Vooral in combinatie met bier vreest de gemeente voor gedrag dat een bedreiging is voor de sfeer van het evenement.

Lachgas is een zogeheten partydrug en legaal te koop als patronen voor bijvoorbeeld slagroomspuiten. Inademen van lachgas - veelal via een ballonnetje - veroorzaakt een korte roes. Gebruik van lachgas is landelijk niet verboden.

Om het tijdelijke verbod in Heemskerk af te dwingen, heeft de gemeente een ventverbod ingesteld. In de APV (Algemene Politie Verordening) is het wel toegestaan om te venten (verkopen zonder vaste plaats). "We willen de jeugd er graag van afhouden", zegt wethouder en loco-burgemeester Aad Schoorl. "In combinatie met alcohol is het niet wenselijk dat mensen het gaan verkopen."

Heemskerk is niet de eerste gemeente die een tijdelijk verbod instelt op lachgas. Eerder deed onder andere Alkmaar dat. " Volgens Schoorl zijn de problemen in Heemskerk niet groter dan andere gemeenten. We zijn geen eiland, we maken deel uit van Nederland. Ook hier gebeurt wel eens wat, maar het is niet erger dan elders."

Fikse boete

Wie wordt betrapt tijdens de Heemskerkse Volksfeesten loopt de kans op een boete van maximaal 4100 euro.

Meer onderzoek nodig

Volgens de GGD Kennemerland zijn er vooral bij excessief gebruik gezondheidsrisico's voor jongeren. "Er zijn aanwijzingen dat nadelige effecten optreden in de hersenen. Wel is het zo dat de kennis soms nog onvolledig is en aanvullend onderzoek nodig is om de kennis te vergroten."

De GGD adviseert gemeenten over gezondheidsrisico's bij evenementen. De GGD houdt de onderzoeken en de kennis aan van het Trimbos-instituut.