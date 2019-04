'Alkmaar verbiedt verkoop lachgas tijdens feesten op Koningsdag'

ALKMAAR - In Alkmaar geldt tijdens alle feesten op Koningsdag en de dag ervoor een verbod op de verkoop van lachgas. Er mag niet worden gehandeld in het spul. Wie dat toch doet, kan een boete krijgen.

Dat meldt het Noordhollands Dagblad.

Een verbod op de verkoop van het spul is opgenomen in alle evenementenvergunningen. Organisatoren moeten er dus alles aan doen om verkoop door anderen op hun terrein tegen te gaan. Volgens de krant zegt de gemeente ook te gaan handhaven op dit punt.

Lees ook: Revalidatie-arts: "Gebruik lachgas kan zorgen voor verlamming"

CDA-fractievoorzitter Iris Zeijlemaker had in oktober al om maatregelen gevraagd. Dat deed ze naar aanleiding van de Victoriefeesten. Op de Paardenmarkt konden mensen toen ballonnen kopen met lachgas. Het verkopen van lachgas is niet verboden, maar voor veel gemeenten wel een doorn in het oog.

Het college van burgemeester en wethouders beloofde om bij de evaluatie van de feesten met maatregelen te komen. Omdat Zeijlemaker lange tijd niks meer over het onderwerp hoorde, herhaalde ze onlangs haar verzoek.

Lees ook: Mogelijk regels over gebruik en verkoop lachgas na Alkmaars Ontzet

Nu blijkt dat de gemeente in de tussentijd een verbod op de verkoop van het gas in alle evenementenvergunningen voor Koningsdag heeft opgenomen. Er geldt ook een verbod voor de rest van de stad.