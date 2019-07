Reddingsbrigade waarschuwt voor gevaren water: "Vorige week weer drie mensen gered"

CALLANTSOOG - Dat de Reddingsbrigade niet voor niets zwemmers waarschuwt voor de gevaren van het water bleek onlangs nog in Callantsoog: "We hebben vorige week weer drie mensen uit het water gehaald", zegt Luke van der Veer van de Reddingsbrigade Callantsoog.

De Reddingsbrigade moet steeds vaker in actie komen. Vorig jaar liep het in heel Nederland fataal af voor 112 mensen, vooral volwassenen en relatief vaak mensen met een buitenlandse achtergrond. Toeristen, maar ook bijvoorbeeld asielzoekers of Poolse seizoensarbeiders.

In Noord-Holland ging het vorig jaar om 25 verdrinkingsdoden. In de Kop van Noord-Holland ging het recentelijk ook meermalen mis. Zo probeerde in augustus een 50-jarige man uit Duitsland op Texel zijn zoontje van tien uit het water te halen. Zijn zoon overleefde, hij zelf niet.

Meestal loopt het goed af, maar dat gebeurt dus niet altijd. "Mensen denken toch nog te vaak dat je met een zwemdiploma ook gewoon in zee kunt zwemmen", besluit Van der Veer.

In de grafiek hieronder is te zien hoe groot het probleem de afgelopen jaren in deze regio was: